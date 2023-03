Les images réalisées par Hubble sont perturbées par les lumières des satellites

Selon l’étude, il y avait 1562 satellites Starlink et 320 satellites One Web en orbite à la date de cette analyse. Et le nombre total de satellites devrait augmenter d'ici les années 2030. Nature Astronomy estime ce nombre entre 60.000 et 100.000 pour les prochaines années.

Les chercheurs ne tirent pas pour autant la sonnette d’alarme, mais veulent préparer le terrain : “avec le nombre croissant de satellites artificiels actuellement prévus, la fraction des images du télescope spatial Hubble traversée par les satellites augmentera au cours de la prochaine décennie et nécessitera une étude et une surveillance plus approfondies.”

Derniers points importants : les télescopes terrestres sont, pour l’instant, moins concernés. “Pour les télescopes terrestres, on perd de l’ordre de 1 % des observations pendant la première et la dernière heure de la nuit”, déclarent les chercheurs. Enfin, le télescope James-Webb est quant à lui épargné par ces problèmes, car il navigue à 1,5 million de kilomètres de la Terre, ce qui lui permet d’éviter tous ces ennuis.