Les images radar en météo : à quoi ça sert ?

Les images radar montrant les zones de précipitations, comme les images satellites, sont des observations et permettent de mieux connaître le temps significatif, c’est-à-dire la pluie ou la neige, surtout dans les régions mal desservies en stations d’observations. Grâce à leur animation, on peut en déduire à très court terme la vitesse et le sens de déplacement des perturbations, mais aussi connaître l’intensité des précipitations et visualiser si elles s’intensifient ou s’affaiblissent. Ce sont donc des aides indispensables pour ce que l’on appelle la prévision immédiate, c’est-à-dire la prévision à une échelle de quelques heures tout au plus.