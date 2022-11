Les images poignantes de Marin Driguez, le photographe qui s’est plongé corps et âme dans la vie des hôpitaux publics

Alors, pourquoi les malades acceptent-ils de se montrer en état de fragilité et de souffrance ?

"J’ai toujours été très surpris de voir avec quelle ouverture j’étais accueilli, nous confie Marin Driguez. Et dans les gens qui refusent, beaucoup s’excusent 'mon image en ce moment… c’est pas possible'". Ils sont heureux de rencontrer quelqu’un qui ne fait pas partie du corps médical, de la famille, des proches à qui ils peuvent parler. Les personnes âgées sont contentes de discuter avec un jeune qui ramène la vie du monde extérieur. "Et même s’ils sont très mal, il y a quelqu’un qui vient pour parler d’eux, pour leur donner une voix", précise le photographe. Une manière d’exister à travers lui.