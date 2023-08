Les images impressionnantes des coureuses complètement épuisées après le contre-la-montre junior des Mondiaux

"C’était vraiment dur, a soupiré la Belge Luca Vierstraete, 17 ans, qui a signé le 23e temps, Surtout l’ascension finale que j’avais un peu sous-estimée. Lors de la reconnaissance, ça allait, mais quand tu as tant donné sur le parcours avant, c’est très éprouvant".

Xaydee Van Sinaey, meilleure Belge (17e), a, elle aussi, franchi la ligne d’arrivée complètement épuisée : "Les derniers 500 mètres ont été les plus longs de ma vie. On peut commencer la montée à toute vitesse, mais l’élan s’essouffle rapidement. J’allais la mort dans l’âme jusqu’à la ligne d’arrivée. Même en chemin, j’avais du mal à trouver mon rythme à cause de tous les virages. On ne peut jamais reprendre son souffle."