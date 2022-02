Les images impressionnantes d’un avion secoué par une rafale de vent à l’atterrissage

Ce 31 janvier, un Airbus A321 de la compagnie britannique, reliant Aberdeen, en Écosse, à Londres a été ballotté fortement par des rafales de vent au moment d’atterrir sur la piste d’Heathrow.

Sur une vidéo du youtubeur Jerry Dyer, passionné par les décollages et atterrissages d’avions, on observe l’appareil rebondir sur le sol et tanguer vers la gauche. L’arrière de l’avion a même cogné la piste. Cette situation périlleuse a contraint le pilote à recourir à la technique du 'touch and go', à savoir le fait de redécoller plein gaz, pour amorcer ensuite un nouvel atterrissage, 16 minutes plus tard.

Jerry Dyer, interrogé à ce propos par CNN, a indiqué que cette action salvatrice mais surtout difficile, démontre "à quel point les pilotes sont compétents".

Ce genre de manœuvre n’est cependant pas rare. Un porte-parole de British Airways à assuré au média américain que les pilotes étaient parés face à ce genre de condition météorologique et directeur exécutif des programmes avancés de FlightSafety International avait précédemment assuré ceci : "Un atterrissage interrompu est une manœuvre facile et sûre, et c’est la chose à faire chaque fois que vous pensez que c’est approprié".