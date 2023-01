Les images de Paul McCartney risquant l’accident avec une voiture

Paul McCartney tentait de reconstituer l’iconique scène de la pochette de l’album Abbey Road des Beatles en 1969 pour ce nouveau documentaire et une voiture l’a " frôlé " alors qu’il traversait le passage pour piétons.

Il faut dire que c’est un classique de ce carrefour du centre de Londres, où les chauffeurs de taxi et conducteurs de bus doivent quotidiennement éviter des fans qui tentent de recréer la scène pour leurs photos souvenirs.

Bien qu’il ait finalement pu traverser sans encombre, le simple lien entre Paul McCartney et un éventuel accident de voiture a suffi à réactiver la légende urbaine "Paul Is Dead", endormie depuis longtemps, et qui prétend que Paul McCartney a été tué dans un accident de voiture en 1966 et remplacé par un sosie nommé Billy Shears. Hélas, les théoriciens du complot devront accepter que celui qui a endossé l’identité de Paul McCartney pendant toutes ces années a bien traversé à nouveau le célèbre passage pour piétons.

Le premier trailer de If These Walls Could Sing, ce nouveau film à propos des légendaires Studios Abbey Road, a déjà été partagé :