Les îlots de fraîcheur, une solution pérenne pour les villes en surchauffe ?

Changer la couleur des murs est une autre méthode simple, surtout dans les métropoles bétonnées et densément peuplées. "Il s'agit d'un levier d'action inspiré des villes méditerranéennes", explique Anthony Bru. Cela permet de limiter la quantité de chaleur emmagasinée.

L'objectif est de renvoyer vers l'atmosphère les rayonnements solaires. On peut les mesurer grâce à l'albédo, une unité de mesure, chiffrée entre 0 et 100. Plus l'albédo d'un matériau est proche de 100, plus il renvoie les rayons et donc rafraîchit la ville.