Les Illuminati : comment a-t-on associé cette société secrète à la théorie d'un "complot mondial" ?

Ensuite, les nouveaux illuminés de Bavière "comprennent tout le bénéfice que pourraient tirer les Illuminaten de la franc-maçonnerie, soit en recrutant déjà un certain nombre de francs-maçons, plus avancés dans une carrière que de jeunes étudiants, mais aussi en créant des structures qui ont l’apparence d’une loge maçonnique, qui sont effectivement une loge, mais dont la direction secrète est assurée par des Illuminaten". L’historien français donne ainsi l’image d’une "pompe aspirante qui part du terreau maçonnique, qui représente une dizaine de milliers de membres dans l’Europe du XVIIIe siècle, pour les attirer vers les Illuminaten". Résultat : "Certains de ces francs-maçons ne sauront même pas que leur loge est en réalité une sorte de faux nés des Illuminaten. C’est très intéressant en termes de manipulation et d’organisation parce que dans sa correspondance Weishaupt en parle énormément sur la manière de recruter, de circonvenir à un certain nombre de francs-maçons pour les amener à lui".

Ce recrutement caché des Illuminés de Bavière a ainsi participé à l’alimentation de thèses sur des supérieurs inconnus qui fomentent un vaste complot mondial : le fameux complot judéo-maçonnique. La dénonciation des Illuminati joue alors un rôle pionnier concernant la mécanique du complot. Cette idée de supérieurs inconnus, appelée aréopage, avec à sa tête Weishaupt chez les Illuminaten, se manifeste d’ailleurs chez d’autres sociétés secrètes célèbres. D’après Pierre-Yves Beaurepaire, "il y a aussi des rumeurs à cette époque de supérieurs inconnus parmi les francs-maçons". Pour certains, ces supérieurs de l’ombre sont les Stewart en exil, héritiers des templiers, pour d’autres, ce sont les jésuites "et Weishaupt fait partie de ceux qui sont prêts à accepter cette lecture du complot jésuite, qu’on trouve aussi très présente au XIXe siècle (NDLR : malgré la suppression de l’ordre religieux en 1773)".

Chaque camp dénonce donc son opposant comme étant l’araignée qui tisse sa toile sur le monde : en milieu catholique, on considère que ce sont les francs-maçons, les Illuminaten et les protestants ; en milieu protestant, on pointe les francs-maçons, les Illuminaten et les catholiques. "Chacun peut donner sa propre version" souligne l’auteur de Les Illuminati. De la société secrète aux théories du complot. "La bascule se produit au début du XIXe siècle, même si je trouve des traces à la toute fin du XVIIIe siècle dans les archives que j’utilise pour le livre : un des correspondants d’un des principaux dénonciateurs des jésuites va lui dire 'vous oubliez les supérieurs inconnus : les Juifs'. A partir de là, on enclenche une mécanique que l’on connaît tout au long du XIXe-XXe siècle et jusqu’à aujourd’hui, celle du complot judéo-maçonnique".