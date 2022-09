Les îles du Pacifique lancent un partenariat pour assurer leur survie

Les îles du Pacifique ont annoncé mercredi un nouveau partenariat afin de préserver leur héritage face à la menace existentielle posée par le réchauffement climatique. L’initiative baptisée "Nations montantes" a été annoncée lors d’une manifestation en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York par le Premier ministre des Tuvalu, Kausea Natano, et le président des îles Marshall David Kabua, avec le soutien de pays comme l’Allemagne, les Etats-Unis et le Canada.

"La crise climatique menace de plus en plus l’avenir de gens à travers le monde", a déclaré Natano. "Paradoxalement, dans ma région, le Pacifique, l’avenir paraît de plus en plus assuré, mais pas d’une manière qui nous conforte", a-t-il dit.