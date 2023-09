Le Royaume-Uni et l’Irlande se préparent à l’arrivée de la tempête Agnès, première de la saison. L’institut météorologique britannique, le Met Office, annonce des vents violents et des pluies intenses mercredi après-midi et jeudi.

La tempête, qui "s’intensifie rapidement", devrait toucher terre sur la côte ouest de l’Irlande, avec un risque de vagues hautes. Les autorités ont également averti qu’Agnès pourrait entraîner localement des coupures d’électricité.