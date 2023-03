Plusieurs dizaines de ces petites entités protéiformes fascinent par la minutie de l’assemblage et la beauté formelle de ces miniatures qui questionnent autant une sorte d’archéologie technologique que l’évolution et la transformation. Chaque sculpture-paysage est standardisée mais de chacune jaillit une singularité. Et bien sûr le rapport au temps. "Le rythme de la métamorphose. Notre rapport au temps long, au temps court", explique le plasticien. "L’Anthropocène c’est une crise du temps ultracourt et en même temps qui impacte le temps long." Ces combinaisons sont des espaces de mise en culture où les hybridations d’éléments créeraient "de nouvelles bifurcations, de nouvelles formes, de nouvelles voies…" Des œuvres qui résonnent avec les bouleversements amenés par l’influence prédominante des activités humaines sur le système terrestre et avec le concept d’entropie, véritable fil rouge de l’œuvre de Théo Massoulier.