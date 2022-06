Les hurlements de cette jeune métalleuse de 10 ans choquent le jury de America's Got Talent

Ce mardi 14 juin, dans l'émission America's Got Talent, une jeune candidate de 10 ans prénommée Harper a stupéfié les juges et le public avec une reprise brutale de la chanson phare du groupe de metal Spiritbox : "Holy Roller".

Si vous êtes des fidèles de notre rubrique Zapping 21, cette jeune fille ne vous sera pas totalement inconnue. En effet, en septembre dernier, nous vous avions partagé une vidéo de la chanteuse/hurleuse en herbe dans laquelle elle nous montrait la puissance de ses cordes vocales.

Une vidéo qui avait fait un buzz planétaire et a donc permis à la jeune artiste de se retrouver sur le plateau de l'émission à succès de la chaine américaine NBC face au trio de juges de l'émission America's Got Talent : Heidi Klum, Sofia Vergara et Simon Cowell.

La performance de Harper sème d'abord la confusion parmi les juges, notamment en raison des paroles sulfureuses de la chanson "Holy Roller" de Spiritbox qu'elle a choisie d'interpréter. Mais la jeune britannique a vite fait de les impressionner grâce à une série de hurlement féroces et des cris aigus.

L'animateur Terry Crews n'arrive pas à en croire ses yeux et regarde la caméra, les yeux écarquillés et faisant les cornes du diable avec ses mains.

"J'adore ça. Je suis tellement fier", a déclaré le père d'Harper après que Simon Cowell lui ait demandé ce qu'il pensait de la prestation de sa fille.

"Avez-vous déjà vu un film intitulé L'Exorciste ? En fait, blague à part, c'était génial. Je veux dire, génial. C'était comme si une souris se transformait en chauve-souris, en vampire ou quelque chose du genre", a commenté le juge Simon Cowell. Sa collègue Sofia Vergara a ajouté : "Et ça semblait si facile. Son visage ne se transformait pas en monstre. C'était quelque chose qui sortait naturellement d'elle, ce qui était dingue."

Avec trois votes "oui" des juges, Harper a obtenu sa place pour la prochaine étape de l'émission, ce qui veut dire qu'elle devrait proposer d'autres moments brutaux à des millions de téléspectateurs américain.

Découvrez sa performance complète ci-dessous :