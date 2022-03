Les humoristes débarquent sur Linkedin

Malgré des codes particuliers, les humoristes investissent le réseau social Linkedin et trouvent un public avide d’autodérision. Les contenus orientés sur des sujets entrepreneuriaux attirent une audience dans les salles et mènent les humoristes au sein des entreprises pour rendre plus agréables des journées de séminaires.

Sur le réseau social Linkedin, les contenus humoristiques s’affichent à mesure que l’on déroule le fil d’actualité. Statuts d’autonomisation et de motivation poussés à leur paroxysme, détournement de contenus façon leçons de vie ou encore vidéos divertissantes : Linkedin est le cœur de cible d’un humour particulier.

Karim Duval, humoriste depuis 10 ans, réalise du contenu sur le monde du travail et ses codes. A tel point qu’il est souvent estampillé "humoriste Linkedin". En 2017, il bascule sur le réseau et fait connaître ses contenus à travers des vidéos tournant en dérision la start-up nation.