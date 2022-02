Les humoristes belges adorés : qu’est-ce qui fait leur succès ?

Exporter ses blagues

L’opération séduction hors de nos frontières demande parfois de s’adapter dans l’écriture. C’est ce qu’a dû faire Guillermo Guiz. Chroniqueur sur France Inter, le stand-upper tourne aussi en France avec son deuxième spectacle "Au suivant". "Au départ, j’écrivais essentiellement pour la Belgique parce que je n’avais jamais imaginé faire ces blagues en France. Aujourd’hui, j’écris des blagues en me demandant si les Français vont les comprendre aussi."

Les humoristes belges ont envahi la France et cette tendance ne semble pas près de s’arrêter. "La mafia de l’humour belge s’étend de plus en plus et donc on est toujours super bien accueilli", se réjouit Kody. "Il y a une humeur belge qui est recherchée et qui plaît aux Français. Ils sont contents de nous avoir donc on ne va pas se priver." Et les choses ont évolué. "Il n’y a plus le Belge de service. Mais quand tu dis que tu es Belge et humoriste, tu sens que les gens se disent 'je vais quand même écouter' et ils trouvent qu’on propose souvent des choses intéressantes et donc on bénéficie de ce plus."