Les humains s'installent de façon croissante dans des zones inondables.

L'Asie de l'Est et le Pacifique sont parmi les régions plus exposées, en raison notamment de l'expansion urbaine en Chine, ainsi qu'au Vietnam et au Bangladesh.

"Au Vietnam, où près d'un tiers du littoral est désormais construit, les endroits les plus sûrs et les plus productifs sont de plus en plus occupés", écrivent les auteurs. "Ainsi, les nouvelles zones de développement humain se font de manière disproportionnée sur des terres dangereuses et des zones auparavant évitées, telles que les lits des rivières ou les plaines inondées."