Les huit premiers albums de Black Sabbath réédités en vinyle avec picture discs

Le coffret contiendra huit disques, de Black Sabbath 1970 à Never Say Die 1978, alias la collection "Complete Original Black Sabbath 1970-1978", pour la première fois sur picture discs.

Hand Of Doom 1970 - 1978 contient la pochette de chaque album imprimée sur la face A des disques. Les nouvelles éditions des premiers albums du quatuor, Vol 4, Technical Ecstasy et Sabbath Bloody Sabbath comporteront la pochette originale de l'album sur la face B, tandis que les picture discs de Paranoid, Master Of Reality et Sabotage auront une photo du groupe datant de l'époque de l'album.

Le coffret contient également un grand poster couleur du groupe pris à Los Angeles pendant l'été 1972, alors que Black Sabbath enregistrait Vol 4.

Limité à seulement 3 000 exemplaires et coûtant 275 livres sterling, Hand of Doom sortira le 1er décembre en exclusivité au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et dans tous les territoires hors Amérique du Nord via BMG. Le coffret est dès à présent disponible en précommande.

On apprenait aussi récemment qu’un Musée Ozzy Osbourne fait partie des projets de la famille du chanteur de Black Sabbath. Son épouse Sharon Osbourne envisage d’ouvrir ce lieu du souvenir dans la ville natale du chanteur à Birmingham en Angleterre.