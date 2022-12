Les Huit Montagnes : l’amitié en altitude

Ce film nous raconte l’incroyable amitié entre Bruno et Pietro. Ils se connaissent depuis qu’ils sont gosses. Et même si la vie les a séparés, l’un restant dans ses montagnes qu’il ne quitterait pour rien au monde et l’autre partant à la ville ou voyageant à travers le globe, quand ils se retrouvent, ils vivent pleinement cette amitié, entre authenticité et amour de la nature…

Ce film Les Huit Montagnes, Prix du Jury à Cannes cette année, nous le devons à un duo bien de chez nous, à savoir Charlotte Vandermeersch — il s’agit de son premier film dont elle cosigne encore le scénario avec l’auteur du roman qui l’a inspiré — et l’excellent Félix Van Groeningen. Excellent car à travers tous ses films, Félix filme l’amour et l’amitié comme personne en Belgique. Avec des films comme La merditude des choses (où il explorait les liens familiaux), Alabama Monroe et Steve + Sky (où il décortiquait les liens amoureux), Beautiful boy (où il analysait les liens père-fils), il a créé un cinéma de l’intime des plus vastes et variés. Rajoutez à cela un sens parfait de la mise en scène et vous obtenez des films qui plongent véritablement les spectateurs au cœur de ces cercles terriblement intimes.

Vous retrouvez tout cela dans Les Huit Montagnes. Mieux encore, l’intimité de cette histoire de meilleurs potes est magnifiée par les décors naturels, ces montagnes incroyables filmées à toutes les saisons. Nous sommes dans le Val d’Aoste, dans un coin caché… mais ouvert sur une tonne de (beaux) sentiments qui vous réchaufferont le cœur !