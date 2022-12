Les Huit Montagnes de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, un film sensible sur l’amitié et le temps qui passe

"Le otto montagne" est l’adaptation d’un roman de Paolo Cognetti, lauréat du Prix Médicis étranger en 2017 et a été réalisé en Italie, et en italien. C’est l’histoire d’une amitié au long cours : Pietro, enfant de douze ans qui grandit à Turin rencontre, lors de ses vacances en montagne dans le val d’Aoste, Bruno, bientôt douze ans lui aussi, élevé dans la ferme de son oncle. En grandissant, Bruno va rester fidèle à sa vie simple de montagnard, pressant lui-même ses fromages et descendant rarement à la ville, tandis que Pietro voyage jusqu’aux confins de l’Himalaya pour tenter de trouver un sens à sa vie…