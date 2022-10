Les huissiers à Dison contre les dépôts sauvages : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Les incivils qui ne payent pas auront les huissiers à leur porte. À Dison, la commune a décidé de passer à la vitesse supérieure concernant les auteurs de dépôts sauvages. Fini la patience avec les mauvais payeurs. On leur envoie désormais les huissiers.

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Depuis quelques années déjà, les dépôts sauvages sont un gros problème à Dison. L’agent constatateur en retrouve énormément un peu partout sur le territoire communal et les ouvriers communaux perdent pas mal de temps et d’énergie à devoir les évacuer. Si la prévention auprès de la population a longtemps été le leitmotiv des autorités communales, celles-ci ont décidé de faire preuve désormais de plus de dureté et de fermeté.

En effet, c’est fini d’accorder de multiples chances aux mauvais payeurs de s’en tirer à chaque fois à bon compte. On ne va plus lâcher les auteurs de dépôts sauvages identifiés et qui ne veulent pas payer. Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.