Les hub.awards, des prix qui récompensent les entreprises à l’impact positif

Apporter une plus-value positive à notre société, c’est un idéal que se fixent de plus en plus d’entreprises comme objectif premier. Pour les inciter à continuer sur cette voie, les hub.awards ont été mis en place en 2019 afin de récompenser ces sociétés qui innovent d’un point de vue économique, social et environnemental. Petit tour de ronde pour découvrir ce que réserve cette édition 2022 !

Après une première édition en 2019, les hub.awards font leur retour cette année après trois ans d’attente. Ce concours, mis en place par hub.brussels, récompense les entreprises bruxelloises dont le travail et le savoir-faire impactent positivement notre société, que ce soit d’un point de vue économique, social ou environnemental.

En tout, ce sont six prix qui seront décernés ce 23 juin prochain dans la salle Henry Le Bœuf à Bozar : le prix Start récompensera une jeune entreprise créée il y a moins de cinq ans, le prix Rise est réservé aux plus vieilles d’entre elles, le prix Invest s’intéresse aux sociétés qui viennent d’ailleurs et qui se sont installées à Bruxelles il y a maximum cinq ans, le prix Export mettra à l’honneur une entreprise proposant des biens et services à l’international et finalement, un prix du public et un prix du jury seront aussi décernés !

Pour cette dernière étape, 11 projets parmi les 150 candidatures ont été nominés par un jury et trois autres entreprises supplémentaires ont été repêchées à partir du vote du public. Voici un tour rapide de ces 14 sociétés !