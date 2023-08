Les hôtels particuliers Art nouveau au cœur de la 9e édition du festival Artonov

Cette nouvelle édition, résolument tournée vers la nouveauté, prendra aussi ses quartiers dans plusieurs lieux inédits dont la Fondation blan à Ixelles et l’École fondamentale n° 13 à Schaerbeek, qui accueillera le spectacle "Les Souffles", conçu par le danseur contemporain et musicien Mathieu Calmelet, le plasticien sonore Octave Courtin et l’artiste visuelle Ludivine Large-Bessette.

Le festival invite également le public à expérimenter une autre forme de perception du son et de l’espace au cœur de l’ancienne chapelle des Brigittines, où il a programmé le spectacle de musique et de lumière "ALLIAGE (S)", une création des percussionnistes du Trio Xenakis avec l’artiste visuel Vivian Daval. En ouverture du festival, la Galerie Ravenstein accueillera le spectacle de cirque contemporain de Chloé Moglia, accessible à toutes et tous gratuitement.

