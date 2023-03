Les Hosta, des plantes qui apportent de la gaieté dans les zones d’ombre au jardin

Les Hosta sont rustiques, ont une longue vie et sont faciles de culture.

Plantez-les idéalement au début du printemps même s’ils peuvent être plantés en automne. Le sol doit être bien drainé et frais et l’exposition ombragée ou à la mi-ombre. Les cultivars non panachés de blanc ou de jaune supportent bien le soleil mais pas brûlant, à condition que la terre reste bien humide.

Elles ne demandent pas beaucoup d’entretien à l’exception de veillez à ce que la terre soit toujours fraîche voire humide. Pour cela, vous pouvez installer un paillage de 5 à 10 cm atour au pied des plantes. Vous pouvez également couper les hampes florales une fois la floraison terminée. Attention, les limaces en raffolent.