Les horodateurs sans monnaie, c’est un problème ?

Lucien, un auditeur d’Uccle, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "C’est un problème de ne pas pouvoir payer son parking en liquide, surtout au niveau de notre vie privée. Quand on paie par carte, tout est repris dans des fichiers : on sait où on est, à quelle heure on y était et pendant combien de temps. Avec les scans car, on ne vérifie même pas si on a un ticket sur le pare-brise. C’est une mesure qui restreint encore la possibilité de passer inaperçu. J’ai des choses à cacher, comme beaucoup de gens. On n’est pas obligé de dire où on circule."