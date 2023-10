Les Hoppy Days : la fête de la bière à Liège du 20 au 22 octobre

Ce week-end du 20 au 22 octobre, auront lieu les Hoopy Days ou le Liège beer festival. Ce festival gratuit rassemble plus de 100 bières artisanales belges et étrangères, 18 brasseries, du vin, des cocktails faits maison et des softs à découvrir et à déguster.

Des animations et des DJ sets seront proposés au public durant les trois jours de festivités qui auront lieu au Palais des Congrès, à Liège.