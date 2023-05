Les hôpitaux publics bruxellois touchés par un mouvement de grève le mardi 30 mai

Les hôpitaux Iris à Bruxelles fonctionneront en service minimum le mardi 30 mai en raison d’un mouvement de grève, annonce le front commun syndical vendredi. Le personnel se réunira devant les différents sites du réseau et manifestera également dans les rues de Bruxelles pour réclamer davantage de moyens et de meilleures conditions de travail.

Les travailleurs qui participent au mouvement installeront des piquets de grève dès 07h30 devant le CHU Brugmann/Huderf (sites Horta et Brien), le CHU Saint-Pierre (site Porte de Hal), les hôpitaux Iris Sud (site Bracops) ainsi que l’institut Bordet.

Ils se rassembleront ensuite place De Brouckère à 10h00 avant de rejoindre le cabinet du ministre bruxellois de la Santé Alain Maron.

Le personnel des institutions hospitalières réclame "plus de respect, de moyens et de considération" de la part du pouvoir politique et des autorités administratives. Les syndicats CSC, SLFP et CGSP ont déposé un cahier de revendications auprès de la faîtière Iris et de son comité de négociation (comité C), dans lequel ils décrivent une accumulation des dégradations des conditions de travail au sein des hôpitaux.

La faîtière Iris a proposé un protocole global mais le front commun le juge "insuffisant" et considère qu’il "remet en question les droits syndicaux".

"A nouveau, le personnel peine à se faire entendre par les mandataires politiques siégeant au sein de la faîtière Iris et par les directions générales", déplorent les syndicats. Des membres du personnel des hôpitaux publics bruxellois avaient déjà mené une action en mars dernier pour dénoncer "un abandon de milliers de travailleurs par leur direction.