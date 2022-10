Les hôpitaux, gros émetteurs de gaz à effet de serre, en transition

Pour limiter leur quantité gigantesque de déchets envoyés directement vers l’incinérateur, les Cliniques de l’Europe ont installé des poubelles de tri sélectif un peu partout dans l’hôpital, notamment dans les espaces de soin. "Jusqu’à il y a peu, tous les déchets étaient incinérés. Les déchets médicaux dangereux, évidemment, mais aussi tous les autres déchets ménagers. Il n’y avait pratiquement aucun tri sélectif." Mais Marie aimerait aller plus loin, notamment avec l’entreprise belge Ecosteryl, leader mondial dans le traitement des déchets hospitaliers. "Aujourd’hui, une pince en métal utilisée lors d’une intervention est jetée à la poubelle et file directement vers l’incinérateur." Il existe pourtant des alternatives. "Ecosteryl a créé une machine capable de traiter ce type de déchets et de les recycler. Quand j’en parle autour de moi, tout le monde me dit que c’est une super idée ! Mais, ça coûte très cher, 800.000 euros, et rien ne bouge." Concernant leur matériel informatique désuet, celui-ci est désormais envoyé dans l’entreprise de recyclage Out Of Use. "Une entreprise qui crée de l'emploi pour des profils non-diplômés et qui revalorise les matières électroniques non utilisées."