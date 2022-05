Les hôpitaux demandent des réformes : "Notre métier a peu de valeur dès le moment où on n'est pas en crise"

La vision sur l’épidémie (toujours en cours) reste cependant "imparfaite". Beaucoup de gens ne se font plus tester. Dans les hôpitaux, où les personnes se font toujours tester systématiquement pour le moment, le médecin constate malgré tout une pression bien moindre du virus.

Les deux ans passés sous covid ont néanmoins entraîné un report de prise en charge d’autres pathologies. Report qui n’est toujours pas résorbé pour l’instant.

"On a un métier fantastique. On est au service des gens, on a le plaisir de soulager les personnes, mais c’est au prix d’efforts constants". Efforts sur le personnel infirmier, les médecins, les kinés… Avec des horaires inconfortables et flexibles ainsi que des salaires pas toujours à la hauteur, ils ont malgré tout réussi à "surnager". Mais l’épuisement guette "Quand on doit courir et accélérer à la fin d’un marathon, c’est compliqué". L’épuisement du personnel grève donc encore la prise en charge des opérations.

On est au service des gens, on a le plaisir de soulager les personnes, mais c’est au prix d’efforts constants

Deux facteurs sont, selon le spécialiste en médecine, à pointer du doigt pour expliquer ce retard dans la prise en charge d’autres soins. Premièrement, un épuisement du personnel après autant de mois à avoir été sur la brèche au prix de nombreuses concessions. Deuxièmement, les membres du personnel malades actuellement du Covid-19.