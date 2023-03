Les homosexuels sous l'Allemagne nazie : comment le Troisième Reich a "légitimé" leur persécution

En 1935, le paragraphe 175 est révisé et donne ainsi une base légale à l’extension des persécutions nazies contre les homosexuels. Les actes délictueux sont élargis aux "activités criminelles indécentes entre hommes" et même jusqu’à la simple intention ou la seule pensée. En 1936, Himmler crée l’Office central du Reich pour la lutte contre l’avortement et l’homosexualité, et nomme à sa tête Josef Meisinger, surnommé plus tard le 'boucher de Varsovie'. La police avait le pouvoir de maintenir indéfiniment en détention les soupçonnés de pratiques homosexuelles, sans même un procès.

Dans un discours prononcé en 1937 devant des officiers SS, Heinrich Himmler explique le danger que représente, à ses yeux, l’homosexualité pour la nation allemande. Il dit : "Si j’admets qu’il y a un à deux millions d’homosexuels, cela signifie que 7 à 8% ou 10% des individus de sexe masculin sont homosexuels. Et si la situation ne change pas, cela signifie que notre peuple sera anéanti par cette maladie contagieuse. […] Aujourd’hui encore, il se présente tous les mois un cas d’homosexualité dans la SS (… ) J’ai donc décidé la chose suivante : dans tous les cas, ces individus seront officiellement dégradés, exclus de la SS et traduits devant un tribunal. Après avoir purgé la peine infligée par le tribunal, ils seront internés sur mon ordre dans un camp de concentration et abattus pendant une 'tentative d’évasion'. […] J’espère ainsi extirper ces gens de la SS, jusqu’au dernier."