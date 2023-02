Les hommes se pensent plus intelligents qu’ils ne le sont… jusqu’à ce qu’ils vieillissent.

De nombreux travaux montrent une baisse de la moyenne du quotient intellectuel, le QI, dans les pays développés. Mais les principaux intéressés ont-ils conscience de ce phénomène ? Une étude chypriote a constaté que les hommes ont tendance à surestimer leur intelligence quand ils sont jeunes.

Quelque 311 Grecs ont participé à cette étude, dont les conclusions ont été publiées dans la revue Brain and Behavior. Parmi eux figuraient 128 hommes, plus ou moins jeunes. Il leur a été demandé d’estimer leur intelligence sur une échelle de 0 à 100, et d’attribuer une note allant de 1 à 9 à leur santé et à leur attractivité physique. Les participants ont également dû passer plusieurs tests pour évaluer leur efficience intellectuelle et leur créativité.