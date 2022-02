Les hommes politiques sont partout. Même dans les applis de rencontre

Vous avez reconnu ? Il s’agit de "Vous avez un message (1999)" avec Meg Ryan et Tom Hanks. Un des premiers films romantiques qui parle de relations en ligne. On entend même le bruit du modem de l’époque.

C’est bien vintage. Les cyber relations par email, c’est un peu dépassé aujourd’hui. Tout a été remplacé par les applis de rencontre et notamment par Tinder.

Vous connaissez le principe, vous faites défiler des profils, vous likez les personnes qui vous plaisent. Si de l’autre côté, on vous like aussi, c’est un match, vous pouvez commencer votre cyber relation. Tinder, ça cartonne, c’est la plus grosse appli de rencontre au monde, plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs.

Tous ces utilisateurs qui se rencontrent sur une même plateforme, ça intéresse pas mal de monde. Et notamment les politiques

Tinder, c’est un réseau social comme un autre. Du coup, les politiques s’y intéressent. Et notamment Emmanuel Macron. Ce sont les Jeunes avec Macron, donc les jeunes soutiens du président français, qui ont créé une campagne destinée à Tinder, mais aussi à d’autres applis de rencontre comme Grindr et Bumble.

L’idée était de lancer la campagne au moment de la Saint-Valentin, il y a quelques jours donc. Le journal Le parisien a dévoilé les affiches de campagne. Ce sont des photos de couples qui s’embrassent fougueusement sur un fond rose. Et évidemment, il y a un slogan. Qui ne colle absolument pas avec le visuel. Donc le slogan, je vous le lis " Je vote. Et toi ? Viens matcher avec la démocratie ".

Pas de référence à Emmanuel Macron, donc ?

Les jeunes macronistes se défendent de faire une campagne pour leur candidat. Candidat pas encore déclaré, mais fortement pressenti. Leur campagne serait donc axée sur le vote des jeunes. Pour les amener à aller voter. On sait que les jeunes sont souvent tentés par l’abstention.

Ce ne serait donc pas une démarche politique mais citoyenne, selon l’équipe de campagne du président.

Comment a réagi Tinder ?

L’application a immédiatement rappelé ses conditions d’utilisation. Pas question de faire du prosélytisme politique sur Tinder. Les utilisateurs de l’application ne sont pas là pour ça, ben oui ils sont là pour faire des rencontres.

Ce que Tinder reproche à la campagne imaginée par les Jeunes avec Macron, c’est la création de faux profils. L’idée de départ était bien de créer des profils premium sur l’application, afin de démarcher des membres de Tinder et de leur envoyer des messages perso pour les inciter à voter.

L’équipe de campagne a dû changer son fusil d’épaule. Plus question de créer de faux profils. Du coup, les militants ont déclaré qu’ils utiliseraient leurs vrais profils personnels sur Tinder et sur les autres applis.

Mais là encore, Tinder a déclaré que ces profils seraient scrutés et que les règles de modération de la plateforme s’appliqueraient aussi. La plateforme a menacé de fermer les comptes qui seraient utilisés pour faire campagne à des fins politiques. Donc on peut se dire que cette campagne sur Tinder, elle est un peu mal barrée.

Est-ce la première fois qu’un politique utilise une appli de rencontre à des fins électorales ?

Bernie Sanders aux Etats-Unis avait déjà fait la même démarche il y a quelques années Il s’était fait taper sur les doigts par Tinder. En France, le candidat écologiste Yannick Jadot s’est lui aussi inscrit récemment sur Tinder avec son propre profil et des messages clairement politiques. T

Tous ces candidats ciblent le vote des jeunes. Du coup, ils essayent d’être présents sur leurs applis préférées. Ce n’est donc pas tout à fait étonnant qu’on les retrouve aussi sur les applis de rencontre.