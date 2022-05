Les hommes en surpoids meurent plus souvent d'un cancer de la prostate.

Il y a toutefois une limite importante à ce travail : il n'est pas en mesure d'expliquer précisément pourquoi les hommes en surpoids meurent plus d'un cancer de la prostate.

Le surpoids contribue-t-il à ce que l'organisme produise des molécules favorisant ce type de cancer ? C'est une hypothèse que vont creuser les chercheurs mais ce n'est pas sûr.

Il se pourrait tout autant que le surpoids soit, parfois, le signe d'une moindre attention à sa santé et que les hommes concernés aillent moins consulter leur médecin face à des symptômes précoces d'un cancer.

"Supposons par exemple qu'ils se mettent à passer plus souvent aux toilettes la nuit, un symptôme classique du cancer de la prostate : ils n'auront peut-être pas le réflexe d'aller voir un médecin", avance Mme Perez-Cornago. Conséquence possible : des cancers qui ne sont pas détectés à temps et deviennent ainsi plus meurtriers.