L'influence du genre dans la consommation et l'intérêt pour l'environnement a déjà été démontrée par de nombreuses études : les femmes sont plus concernées par l'écologie que les hommes.

Les femmes font plus d'achats écoresponsables et participent plus à des actions écologiques que les hommes : ce fait est déjà bien documenté. Pourtant, une étude de 2020 montre que chez les femmes hétérosexuelles, l'écoresponsabilité est un critère de séduction pour choisir leur partenaire de vie.