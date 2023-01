Les hommes du "Castors" intouchables : "On est leader du classement mais aussi des fermetures de buvettes"

Le Castors joue depuis des années les premiers rôles en D1 dames. Les Brainoises coachée par Fred Dusart sont actuellement en tête du classement.

Chez les hommes tout va bien également. La Régionale 2 Messieurs écrase tout sur son passage depuis le début de saison avec 14 victoires en 14 matches.

Une copie parfaite qui pousse le club revoir ses objectifs à la hausse, comme le confirme Gianni Maren le coach brainois : "La saison dernière on a terminé 4e et on a atteint les 1/2 finales des play-offs. Cette saison l’objectif de base c’était de terminer dans les 4 premiers. On est bien parti pour accrocher une place pour les play-offs. Mais l’appétit vient en mangeant, les victoires s’enchaînent et les joueurs rêvent de plus en plus d’un titre en fin de saison".