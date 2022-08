Les hommes de Poutine : Anatoli Tchoubaïs, le faiseur de rois, régent du Kremlin, tellement détesté en Russie

L’homme fait aussi fortune : celui qui a permis de créer la classe des oligarques en Russie en devient un lui-même.

Mais il reste fort proche du nouveau maître du Kremlin : Vladimir Poutine. Outre leur proximité à Saint-Pétersbourg, le savoir-faire d’Anatoli Tchoubaïs lui est indispensable comme le souligne le journal "Les Échos" en 2006 : "Anatoli Tchoubaïs, dont la survie politique a de quoi surprendre puisqu’il n’a pas appartenu au KGB et est détesté par Poutine. Mais il détient un savoir-faire précieux quand il s’agit de limiter les coupures de courant…"

Attentat au TNT et à la kalachnikov

Tout cela ne se déroule pas sans accroc : les menaces pleuvent. "On a déjà promis de me pendre par les pieds aux murs du Kremlin, de m’écarteler, de me couper la tête sur la place Rouge, de me défigurer à l’acide et beaucoup d’autres choses encore" confie-t-il en 2002.

Et en 2005, c’est le traquenard sur la chaussée de Minsk à Moscou mais le blindage de la limousine BMW X5 Security d’Anatoli Tchoubaïs est solide comme sa carapace et il réchappe d’une attaque au TNT et à la kalachnikov.

Anatoli Tchoubaïs dit alors "comprendre assez clairement qui a pu organiser l’attentat". "L’essentiel de ce que je peux dire aujourd’hui est que tout ce que j’ai fait en réformant le système énergétique du pays, en unifiant les forces démocratiques, je continuerai à le faire avec une force redoublée". Pour lui, l’attentat est donc politique et non lié à ses fonctions de patron.

Critique de la guerre en Ukraine

Depuis, Anatoli Tchoubaïs s’est aussi montré critique. Sur la crise sanitaire, qu’il annonçait comme un désastre pour la Russie au début 2020. Devenu en 2020 représentant spécial de Vladimir Poutine pour les relations avec les organisations internationales afin d’atteindre les objectifs de développement durable, il a démissionné le 23 mars dernier avant d’être limogé. Il avait alors critiqué l’invasion russe en Ukraine en dénonçant la tentation impérialiste sur les réseaux sociaux. Il serait parti à Istanbul selon Bloomberg.

Mais c’est à Olbia, en Sardaigne, qu’il a été hospitalisé en raison d’une maladie auto-immune inflammatoire aiguë rare. Le syndrome de Guillain-Barré, une maladie causée par le système immunitaire qui endommage le système nerveux périphérique, apparemment. Des rumeurs d’empoisonnement ont circulé et il faut attendre les résultats des tests toxicologiques.

Mais le patient réagit bien au traitement du syndrome de Guillain-Barré et a pu quitter l’hôpital ce dimanche. Direction Francfort, en Allemagne, pour un traitement supplémentaire.