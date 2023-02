Les hommes de Néandertal pratiquaient la chasse à l’éléphant

Selon l’étude, la chasse à l’éléphant a été pratiquée là par les Néandertaliens sur une durée d’au moins 2.000 ans, soit des dizaines de générations.

Mais l’Homme de Néandertal a vécu sur Terre durant une très longue période (entre il y a environ 400.000 et 40.000 ans). En Europe, "la plupart du temps il faisait bien plus froid qu’aujourd’hui", contrairement à la période analysée sur le site de Neumark, a expliqué Wil Roebroeks. Or "notre image des Néandertaliens est très orientée par les périodes plus froides".

Face à une nourriture plus abondante grâce à un climat favorable, ils ont alors pu adopter un mode de vie plus sédentaire, en plus gros groupes. Mais la question de leur nombre reste extrêmement difficile à déterminer avec précision.

Quoi qu’il en soit, l’étude démontre selon Wil Roebroeks que "le monde des Néandertaliens était très divers". Et qu’ils "n’étaient pas simplement des esclaves de la nature, ces espèces de hippies originels vivant de la terre".

"Ils étaient capables de façonner leur environnement […] en ayant un véritable impact sur les animaux les plus gros du monde à cette époque", a résumé le chercheur.