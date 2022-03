Le groupe canadien Rush lui a rendu hommage aussi. Rappelons que le regretté batteur Neil Peart était l’un des héros musicaux de Taylor Hawkins, et que les Foo Fighters avaient intronisé Rush au Rock and Roll Hall of Fame en 2013. Taylor Hawkins avait déclaré un jour, après le décès de Neil Peart : "Il avait les mains de Dieu, un point c’est tout."