Les hommages à Sinead O’Connor

Dans une nouvelle déclaration publiée sur son site web, Morrissey, le leader des Smiths, a quant à lui critiqué certains membres de l’industrie musicale et des médias qui ont fait l’éloge de la chanteuse "maintenant SEULEMENT parce qu’il est trop tard. Vous n’avez pas eu le courage de la soutenir quand elle était en vie et qu’elle vous cherchait".

Il déclare : "Elle a été abandonnée par son label après avoir vendu 7 millions d’albums. Elle est devenue folle, oui, mais inintéressante, jamais. Elle n’avait rien fait de mal. Elle était fière de sa vulnérabilité… et il existe une certaine haine de l’industrie musicale pour les chanteurs qui ne "rentrent pas dans le moule" (je ne le sais que trop bien), et ils ne sont jamais loués jusqu’à leur mort – quand, enfin, ils ne peuvent plus répondre."

"La presse qualifie les artistes de nuisibles à cause de ce qu’ils cachent", poursuit-il, "et ils qualifieraient Sinead de triste, de grosse, de choquante, de folle… oh mais pas aujourd’hui ! Les PDG de la musique qui avaient affiché leur plus charmant sourire en la refusant dans leur liste font la queue pour la qualifier d'"icône féministe", et les célébrités de 15 minutes, les lutins de l’enfer et les maisons de disques à la diversité artificiellement stimulée se pressent sur Twitter pour écrire leur baratin… alors que c’est VOUS qui avez convaincu Sinead d’abandonner… parce qu’elle a refusé d’être étiquetée, et elle a été dégradée, comme le sont toujours les rares personnes qui font bouger le monde".

"En fin de compte", conclut-il, "Sinead O’Connor a été victime du même sort que Judy Garland, Whitney Houston, Amy Winehouse, Marilyn Monroe et Billie Holiday. Elle était un défi, elle ne pouvait pas être enfermée, et elle a eu le courage de parler quand tout le monde restait silencieux. Elle a été harcelée simplement parce qu’elle était elle-même. Ses yeux se sont finalement fermés à la recherche d’une âme qu’elle pourrait appeler la sienne".