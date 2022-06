Les himbos : ces beaux gosses qui se libèrent des codes de la masculinité ?

D’après l’Urban Dictionary, l’himbo serait "un homme stupide ou naïf, qui, malgré son apparence de connard de mâle alpha, est en fait doux, respectueux et gentil. Typiquement grand, costaud, et relativement beau, mais amical. De gros nounours, si vous voulez". Le dictionnaire en ligne décrit Kronk du film d’animation "Kuzco, l’empereur mégalo" comme le parfait exemple du himbo. Fort, grand, et stupide, le personnage se révèle également gentil, respectueux et innocent, inconscient de ce qui se trame autour de lui.

En 1988, The Washington Post classait Arnie Becker, personnage campé par Corbin Bernsen dans la série "La Loi de Los Angeles", comme un himbo potentiel, tout comme Arnold Schwarzenegger. De la testostérone en puissance, comme le souligne le journal américain. Mais le himbo a évolué, comme les codes de la masculinité, se révélant désormais doux, respectueux envers la gent féminine, et gentil, mais toujours très naïf, séduisant, et pas forcément très futé. Ce qui change par rapport aux décennies passées, c’est que le himbo ne joue pas de ses charmes, il est lui-même, tout en spontanéité et… affirmation de soi. Un critère qui change la donne, et révèle la masculinité sous un nouveau jour – ou genre.