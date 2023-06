Les heuchères : des vivaces au feuillage très décoratif même en hiver

Contrairement aux arbustes et aux rosiers, on peut planter des heuchères durant toute l’année à la mi-ombre ou au soleil. La terre sera ameublie et enrichie de compost. On arrose et on couvre le sol avec des tontes de gazon, des feuilles mortes ou autres matières végétales pour conserver l’humidité. Et si la sécheresse perdure, on vient donner un petit coup d’arrosoir de temps à autre durant la suite de la belle saison.