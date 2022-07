Les héroïnes de l’animation japonaise du Studio Ghibli : pourquoi ces animés ont conquis les adultes ?

Nous sommes en 1984 lorsqu’il s’associe à Isao Takahata pour lancer cette aventure. Tous les deux ont mis sur écran avec succès le long métrage 'Nausicaä de la Vallée du Vent'. Ils ont participé à des séries animées télévisées que nous avons tous suivies dans notre enfance : 'Heidi' ou 'Sherlock Holmes'. Ils vont démontrer qu’il est possible de réaliser des "animés" de qualité pour le cinéma. Le premier film à sortir sous l’appellation du Studio Ghibli est " Le Château dans le ciel " en 1986. Trente-six ans plus tard, le Studio est désormais à la tête de plus de 40 productions de films et de jeux vidéo, et prépare un parc à thème pour la fin de l’année.