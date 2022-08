Bakersfield, Californie, l’autre capitale de la country music. Là où des artistes comme Buck Owens et Merle Haggard ont jeté les bases d’une country music différentes, tournant le dos au Nashville Sound des sixties si souvent décrié. Mais The Sunset Canyoneers, c’est aussi des références à Gram Parsons, l’artiste, trop tôt disparu, qui voulait réconcilier les fans de country traditionnelle et les amateurs de modernité. Sacré pari, en effet. Souvenez-nous, The Sunset Canyoneers, je vous en avais parlé en mars dernier dans le teasing Route 66 du jeudi après-midi, une bonne occasion de revisiter notre site classic21.be. Guitares 12 cordes, pedal-steel et harmonies vocales un brin psyché, voici de The Sunset Canyoneers – Spirits dans California Dreaming !

Sunsetcanyoneers.com