Les héritiers de Tom Petty poursuivent les républicains américains

Les héritiers de l’artiste ont envoyé une lettre de mise en demeure suite à l’utilisation du titre "I Won’t Back Down" de Kari Lake après sa défaite lors des élections de mi-mandat.

Cette dernière est une femme politique soutenue par Donald Trump qui briguait le poste de Gouverneur de l’Arizona au début du mois. Elle a ensuite affirmé que le système de comptage de votes avait été truqué et que de nombreux votes n’avaient pas été pris en compte. Trump avait aussi appuyé ses dires, en précisant que les machines pour compter les votes étaient "défectueuses" en Arizona.

Le mercredi 16 novembre, Kari Lake a partagé des moments forts de sa campagne avec en bande-son le titre de 89 de Tom Petty, "I Won’t Back Down", suggérant sans doute qu’elle n’allait pas en rester là et qu’elle allait contester les résultats des votes.

Le jour suivant, les héritiers de Tom Petty ont publié un communiqué : "La succession de Tom Petty et nos partenaires ont été choqués d’apprendre que la chanson de Tom, "I Won’t Back Down", a été volée et utilisée sans autorisation ni licence pour promouvoir la campagne ratée de Kari Lake."

"C’est illégal. Nous explorons toutes nos options légales pour mettre fin à cette utilisation non autorisée et pour interdire les futurs détournements de cet hymne de Tom. Merci à tous les fans qui ont porté cela à notre attention et qui nous aident à protéger son héritage au quotidien. "