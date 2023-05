Les héritiers de Prince ouvriront des archives de musiques inédites lors d’une célébration cette année à Paisley Park

Paisley Park, la propriété privée de Prince, ouvrira son "coffre-fort" de musique inédite à l’occasion de l’événement annuel Celebration. Prévu du 9 au 11 juin, le rassemblement au célèbre studio d’enregistrement, musée et salle de concert du défunt musicien à Chanhassen, dans le Minnesota, accueillera une présentation exclusive de la musique qu’il a créée avant sa mort en 2016.

"Personnellement, en tant qu’héritière – je ne peux pas parler pour tous -, je me fiche que les gens entendent les petites choses – les petites choses où il est juste assis là à jouer du piano et comment il les a assemblées", a déclaré Tyka Nelson, la sœur de Prince, au magazine Rolling Stone en 2021. "Cela pourrait donner envie à un petit garçon qui veut apprendre à composer une chanson. On ne sait jamais. Tout et n’importe quoi, il faut le sortir. Si je vis 100 ou 200 ans, je serai certainement là pour aider à superviser la diffusion. Mais la musique de Prince me survivra, c’est certain".

Les archives proposeront des milliers d’enregistrements inédits. En 2021, ses ayants droit ont publié Welcome 2 America, que Prince avait enregistré en 2010 mais jamais sorti. La musique jouée lors de cet événement à Paisley Park n’en représentera qu’un infime pourcentage.

Parmi les invités à cet événement, Chaka Khan, Chuck D, D-Nice et Doug E. Fresh qui honoreront à la fois Prince et 50 ans de hip-hop. Les groupes de gospel du Minnesota, Sounds of Blackness et The Steeles, monteront quant à eux sur scène. Stokley, le musicien R&B de Mint Condition, se produira également, de même que D-Nice et DJ Rashida.

Shelby J, qui a été choriste pour Prince avant de se lancer dans une carrière d’artiste solo, figure également sur la liste, de même que des membres du groupe NPG de Prince et de la chorale de jeunes de Minneapolis Known MPLS. D’autres artistes émergents sont également programmés.

Rosie Gained, chanteuse et multi-instrumentiste, dirigera l’hommage à Prince. Des tables de discussion seront prévues pour évoquer son lien avec le hip-hop et le chiffre 7, ainsi que sur la préservation continue de son héritage, qu’il a largement mis en place avant sa mort.

"Heureusement, c’est l’une des tâches les plus faciles à accomplir pour un homme qui a déjà dit : "Voilà ce qui va se passer et voilà ce que je vais faire". Il a en quelque sorte tout planifié à l’avance et je ne sais pas où cela a commencé ou pourquoi il a commencé à rassembler toutes ces cassettes, films, scripts et musiques et à les préserver", a déclaré Tyka Nelson. "Après l’achat de Paisley Park, je pensais qu’il s’agirait d’un studio d’enregistrement, mais il a fini par devenir une sorte de salle de répétition, de studio d’enregistrement et de lieu de fête. C’est alors qu’il a commencé à organiser le musée".

Elle ajoute : "Toutes ces choses avaient déjà été annoncées à tout le monde, de sorte qu’ils savaient quoi faire. Nos tâches consistaient à pendre les cadres, les poser, sortir le vinyle ou le CD, ou aider à améliorer l’image ou à rendre le son un peu plus clair. Mais Prince a fait le travail pour nous, il l’a préservé lui-même. Prince a toujours préservé son propre héritage".