Les héritiers de Michael Jackson vendent une partie de son catalogue pour une somme record

C’est un vrai phénomène ces dernières années, les artistes "classiques" vendent tour à tour leur catalogue musical pour de très belles sommes. Mais cette fois-ci, ce sont les héritiers du Roi de la Pop qui risquent de battre des records avec la moitié de son catalogue qui serait estimé, selon Variety, entre 800 et 900 millions de dollars.

Selon le magazine, Sony et un éventuel partenaire financier sont en train de négocier l’acquisition de 50% des intérêts de la succession de Michael Jackson dans un certain nombre de sources de revenus de l’artiste, comme, notamment, son catalogue musical, l’édition, le spectacle de Broadway MJ : The Musical et le prochain biopic Michael.

La société Primary Wave Music possède déjà une partie des droits d’édition de l’artiste, mais Sony souhaite aussi avoir sa part du gâteau. La société est en effet un acteur majeur dans le rachat de catalogues musicaux ces dernières années. Elle a par exemple acquis le catalogue de Springsteen pour 500 millions de dollars, ou celui de Bob Dylan pour 200 millions de dollars.

Sony était aussi le label de Michael Jackson pendant sa carrière solo. En 1995, la société avait d’ailleurs collaboré avec l’artiste pour créer Sony/ATV Music Publishing, qui comprenait les droits que Michael Jackson avait acquis sur la musique des Beatles à l’époque. Après la mort du Roi de la Pop en 2009, Sony a alors racheté la société en question.

Récemment, on apprenait aussi que le groupe Yes avait aussi sauté le pas en vendant son catalogue, et venait donc s’ajouter à la liste des artistes comme Les Doors, Peter Frampton, Neil Diamond, Leonard Cohen, Elvis Presley, Sting, John Lee Hooker, George Michael, Motley Crue, Tina Turner, ZZ Top, Bruce Springsteen, James Brown, Neil Young, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Stevie Nicks, les Beach Boys, Bob Dylan, les Red Hot Chili Peppers, Huey Lewis and The News, David Crosby, Genesis, Mike and the Mechanics et Phil Collins.