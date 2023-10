Les héritiers attaquent en justice la modélisation du Palais Stoclet par des architectes de La Cambre

Ils avaient déjà réalisé le même travail scientifique avec l'ancienne Maison de Peuple de Victor Horta, ce qui a attiré l'attention d'Urban. Mais voila, la diffusion prévue de la vidéo de leur modélisation lors de l'exposition consacré à Hoffmann ne plaît pas aux héritiers Stoclet. Ils ont mis Urban en demeure de retirer la vidéo de l'exposition et introduit une action devant le tribunal des référés ( =siégeant en procédure d'urgence) pour obtenir l'interdiction de diffusion. Dans l'attente de la décision, Urban a décidé de surseoir à la présentation de la vidéo.

Pour les héritiers, le travail de modélisation des deux architectes constitue une violation de leur propriété intellectuelle et une atteinte à leur vie privée. David Lo Buglio n'a absolument pas l'impression d'avoir porté atteinte à quoi que ce soit. "Nous, on travaille en tant que chercheurs et on a l'habitude de travailler à partir de nombreuses sources bibliographiques, des sources textuelles, graphiques et ça fait partie de notre quotidien : s'emparer de ces sources et essayer de produire une connaissance ou un regard nouveau en mobilisant ces informations. Donc, jusque là, c'est difficile d'imaginer qu'on commette un délit en utilisant des sources accessibles publiquement. On n'a pas été les dérober quelque part. Ce travail est réalisé en laboratoire, à la demande d'Urban, et il n'a pas d'autre vie que cela. Sinon peut-être servir à d'autres chercheurs par la suite."

L'avocat des héritiers Stoclet n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'audience des référés est fixée au lundi 30 octobre.