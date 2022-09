D’ailleurs saviez-vous que le bureau Van Eetvelde, adossé à l’hôtel du même nom sur le square Ambiorix, était jusqu’en juillet dernier propriété de la Chambre de commerce de la Croatie ? Il a depuis été racheté pour 2 millions d’euros par Beliris, le fonds fédéral pour la Région bruxelloise, afin d’être restauré à partir de 2023.

L’hôtel van Eetvelde, dont la construction a commencé en 1895, est l’une des réalisations les plus abouties de Victor Horta. " On est vraiment à l’âge d’or de Victor Horta ", précise Benjamin Zurstrassen, conservateur du musée Horta, au micro de Bx1. " Il a l’audace de sa jeunesse où il donne toute sa fouge et tout son talent. Donc oui, c’est l’un des édifices majeurs et les plus importants de son œuvre. "

C’est Edmond van Eetvelde qui fut le commanditaire de cet édifice. Dès 1885, ce diplomate et conseiller du roi Léopold II est nommé administrateur général des affaires étrangères de l’État indépendant du Congo. Il sera donc chargé de négocier la délimitation des frontières de la colonie avec la France, la Grande-Bretagne et le Portugal. Et de ce passé, on retrouve de nombreuses traces. À l’intérieur de l’hôtel, Victor Horta a utilisé des matériaux provenant du Congo et certains motifs évoquent la colonie.

Après quelques années, la maison d’origine est devenue trop petite pour le baron Van Eetvelde qui demande à Horta de construire un bureau d’un côté et un bâtiment avec une salle de billard de l’autre côté. Le bâtiment sera exceptionnellement visitable lors des Heritage Days mais les visites sont d’ores et déjà complètes.

>> " Notre rêve est de relier les deux bâtiments entre eux, comme c’était le cas à l’origine ", déclare Pascal Smet à Bx1