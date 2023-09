Les "Heritage Days" à Bruxelles, un week-end centré sur l’Art Nouveau et la découverte

Le week-end du 16 et du 17 septembre aura lieu la 35e édition des " Heritage Days " ou des Journées du Patrimoine à Bruxelles. Les "Heritage Days" c’est l’occasion de découvrir des lieux insolites ou habituellement inaccessibles et ce autour d’une thématique différente chaque année. En plus, c’est gratuit et ouvert à tous !

La Région de Bruxelles-capitale organise les Journées du Patrimoine depuis 1989. C’est donc une vraie tradition qui rythme la vie des Bruxellois et des visiteurs une fois par an, durant la troisième semaine de septembre, le temps d’un week-end.

Le thème de cette année c’est " Art Nouveau, art for all ? "

Bety Waknine, directrice générale chez Urban. brussels, nous en dit un peu plus sur sa vision de cette édition :

" Cette édition permet de mieux comprendre l’émergence de ce style architectural et sa pérennité : dans quel contexte historique, technologique et social est-il apparu ?

Quelles sont les origines et les particularités de ses matériaux ? Quels sont les défis rencontrés pour sa mise en œuvre mais également pour sa conservation ? Quels sont les acteurs qui ont contribué à son existence ? Comment ces lieux étaient-ils occupés et meublés ? Influencent-ils notre façon d’habiter notre ville aujourd’hui ? "

Cette année ce sont 102 lieux et activités thématiques, 35 visites incontournables et 22 ambassades qui sont recensés dans le programme des " Heritage Days " et qui sont prêts à vous ouvrir leurs portes à l’occasion de ce week-end festif.

Voici une liste non exhaustive d’activités auxquelles participer et de lieux à visiter le week-end du 16 et du 17 :