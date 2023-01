Les hérissons en voie de disparition : que faire si vous en trouvez ?

Ils sont mignons, un peu piquants, ils ont côtoyé les mammouths et aujourd’hui, ils sont dangereusement menacés, les hérissons pourraient bien disparaître complètement de nos contrées d’ici 2025.

Le hérisson d’Europe est protégé chez nous depuis 2001 et, à ce titre, il est interdit de le capturer et de le tuer. Il n’est pas non plus permis de le perturber intentionnellement durant ses périodes de reproduction, hibernation et de migration.

En cette saison, le hérisson peut passer par une phase d’hibernation (qui n’est pas obligatoire pour cette espèce). Avec les températures particulièrement douces depuis le début de l’hiver météorologique, les hérissons qui étaient entrés en phase de repos sont parfois sortis de leur transe pour partir en quête de nourriture. Malheureusement, les insectes sont eux bel et bien absent ou quasiment et donc les animaux ne trouvent rien à se mettre sous la dent. Nous en avions parlé dans notre émission Quel Temps pour la Planète du 10 janvier.