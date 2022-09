Les hémorroïdes : un sujet tabou mais une consultation nécessaire !

Traitement

Il n'y a pas grand chose à faire avec des hémorroïdes car ils finissent par partir seuls mais on peut aider à calmer la douleur avec antidouleur ou un antiinflammatoire ou encore de la glace. Si l'hémorroïde devient vraiment invalidant ou ne disparaît pas après un traitement médicamenteux, on peut avoir recours à la chirurgie mais c'est très rare . Le chirurgien pratique alors l'hémorroïdectomie, une méthode qui repose sur l'ablation des hémorroïdes. Si l'hémorroïde devient vraiment invalidanton peut avoir recours à la chirurgie mais c'est très rare

Mais en règle générale, le Dr Orban explique qu'il est préférable de faire une ligature élastique : "On entoure l'hémorroïde avec un élastique et on attend que ça se nécrose et que ça tombe tout seul" conclut notre spécialiste.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.