Si vous aimez les fleurs ressemblant à des petits tournesols, plantez des Heliopsis. Le nom d’Heliopsis signifie 'qui ressemble à un soleil'. Ces plantes vivaces rustiques originaires d’Amérique du nord appartiennent à la famille des Asteracea et ressemblent aux tournesols, mais elles sont moins imposantes et bien plus faciles de culture. La variété Heliopsis helianthoides var.scabra 'Bleeding Hearts' a une fleur dont la couleur évolue suivant sa maturité. Elle démarre avec des pétales de couleur orange avec un cœur orange très sombre qui va s’éclaircir au fil du temps pour finalement disparaître. Sa floraison dure de juin à septembre. La feuille de cette vivace est de couleur pourpre en été et ses tiges sont noires.